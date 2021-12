Nikola Jokić je fenomen! Monstruozna partija - zato je MVP: Srbin zabeležio tripl-dabl sa 39 poena, skoro sve pogodio!

Mondo pre 7 minuta | Milutin Vujičić

Nikola Jokić odigrao je protiv Nju Orleansa jednu od najboljih partija u NBA ligi.

Nikola Jokić odigrao je protiv Nju Orleansa jednu od najboljih partija u NBA ligi. Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći najbolju partiju u tekućoj sezoni, potvrdivši još jednom da nije slučajno kraj njegovog imena MVP priznanje. I to je sve uradio povređen! Jokić je vodio Denver do velike pobede u Nju Orleansu, i to posle produžetaka (120:114). Pokazao je još jednom Jokić da je lider ekipe pošto je u finišu regularnog dela doveo svoj tim u