Jelka u plamenu: Muškarac zapalio okićeno novogodišnje drvo u centru NJujorka, pa pokušao da pobegne (video)

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti onlajn

Foto: Printskrin/Tviter Obezbeđenje Foks njuza videlo je u sredu nešto posle ponoći čoveka kako se penje na božićnu jelku, visoku 15 metara, ispred poslovne zgrade na Menhetnu, saopštila je policija.

Okićeno veštačko drvo ubrzo je bilo u plamenu, pa su morali da reaguju vatrogasci koji su ugasili požar. Nije bilo povređenih. Četrdesetdevetogodišnji muškarac koji je zapalio jelku pokušao je da pobegne, ali je nešto kasnije uhapšen i optužen za više krivičnih dela. Kod osumnjičenog je pronađen upaljač. 49 year old Craig Tamanaha, who is homeless, is in police custody after he was spotted lighting the Fox News Christmas tree on fire in New York City. Building