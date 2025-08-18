Sukob demonstranata i policije ispred prostorija vladajuće stranke u Izraelu

RTV pre 26 minuta  |  Tanjug
Sukob demonstranata i policije ispred prostorija vladajuće stranke u Izraelu

TEL AVIV - Nakon masovnog skupa podrške taocima u Tel Avivu, stotine demonstranata uputile su se u nedelju uveče ka obližnjem sedištu stranke Likud premijera Benjamina Netanjahua, gde su zapalili logorsku vatru i sukobili se s policijom.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako policajci nasilno odguruju demonstrante koji udaraju u bubnjeve i uzvikuju parole protiv vlade, piše Tajms of Izrael. Prethodno je izraelska policija navela da se oko 220.000 ljudi okupilo u nedelju uveče na Trgu talaca u Tel Avivu i okolnim ulicama na protestu koje je organizovao Forum porodica talaca i nestalih. Na trgu se okupilo oko 150.000 ljudi, dok se još 70.000 pridružilo maršu koji je, zajedno sa
