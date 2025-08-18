Masovni protesti u Tel Avivu: Pola miliona ljudi na ulicama sa jednim zahtevom (foto)

Blic pre 12 minuta
Masovni protesti u Tel Avivu: Pola miliona ljudi na ulicama sa jednim zahtevom (foto)

Nakon masovnog skupa podrške taocima u Tel Avivu, stotine demonstranata uputile su se ka obližnjem sedištu stranke Likud premijera Benjamina Netanjahua, gde su zapalili logorsku vatru i sukobili se s policijom.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako policajci nasilno odguruju demonstrante koji udaraju u bubnjeve i uzvikuju parole protiv vlade, piše Tajms of Izrael. Prethodno je izraelska policija navela da se oko 220.000 ljudi okupilo večeras na Trgu talaca u Tel Avivu i okolnim ulicama na protestu koje je organizovao Forum porodica talaca i nestalih,. Na trgu se okupilo oko 150.000 ljudi, dok se još 70.000 pridružilo maršu koji je, zajedno sa
Otvori na blic.rs

Izrael »

Važne vesti sa bliskog istoka: Sad hoće prekid mirovnih operacija UN u Libanu, Evropa protiv

Važne vesti sa bliskog istoka: Sad hoće prekid mirovnih operacija UN u Libanu, Evropa protiv

Kurir pre 22 minuta
U Izraelu tečno govore MAGA jezik

U Izraelu tečno govore MAGA jezik

Radar pre 4 sati
Maestralna partija Vučevića u pobedi Crne Gore

Maestralna partija Vučevića u pobedi Crne Gore

Danas pre 8 sati
Petrović: Cilj treći uzastopni plasman Zvezde u LŠ

Petrović: Cilj treći uzastopni plasman Zvezde u LŠ

Sportski žurnal pre 14 sati
"Cilj je treći uzastopni plasman Zvezde u LŠ"

"Cilj je treći uzastopni plasman Zvezde u LŠ"

B92 pre 16 sati
Počeli da pucaju u restoranu, krv na sve strane! Masovna pucnjava u Americi: Troje ljudi ubijeno, ima ranjenih

Počeli da pucaju u restoranu, krv na sve strane! Masovna pucnjava u Americi: Troje ljudi ubijeno, ima ranjenih

Blic pre 1 dan
U BiH izgubljeni pasoši 50 izraelskih turista

U BiH izgubljeni pasoši 50 izraelskih turista

Slobodna Evropa pre 1 dan
Izrael »

Ključne reči

Izrael

Svet, najnovije vesti »

Masovni protesti u Tel Avivu: Pola miliona ljudi na ulicama sa jednim zahtevom (foto)

Masovni protesti u Tel Avivu: Pola miliona ljudi na ulicama sa jednim zahtevom (foto)

Blic pre 12 minuta
Važne vesti sa bliskog istoka: Sad hoće prekid mirovnih operacija UN u Libanu, Evropa protiv

Važne vesti sa bliskog istoka: Sad hoće prekid mirovnih operacija UN u Libanu, Evropa protiv

Kurir pre 22 minuta
Zastrašujući požari u Turskoj: Stotine ljudi evakuisano u provinciji Čanakale

Zastrašujući požari u Turskoj: Stotine ljudi evakuisano u provinciji Čanakale

Kurir pre 1 sat
Sastanak Tramp - Zelenski u Vašingtonu

Sastanak Tramp - Zelenski u Vašingtonu

RTV pre 1 sat
Preživeo rak, pa dobio na lutriji preko milion funti! Neverovatan snimak od kog zastaje dah! "Zezaš me?!?" (video)

Preživeo rak, pa dobio na lutriji preko milion funti! Neverovatan snimak od kog zastaje dah! "Zezaš me?!?" (video)

Kurir pre 2 sata