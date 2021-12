Dačić: Usvajanjem predloženih rešenja prestaju razlozi za demonstracije

Danas pre 54 minuta | Vojislav Stojsavljević

Formalno-pravno promene Zakona o referendumu inicirala je Vlada Srbije, a suštinski predsednik prihvatajući zahteve građana i to je linija koja je uslovila da se zakon brzo nađe u proceduri, rekao je danas predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

On je u Jutarnjem dnevniku RTS naglasio da je „predviđeno da se to danas završi“, ali nije mogao da potvrdi kada će biti objavljeno u Službenom glasniku i kada će Zakon stupiti na snagu. Usvajanjem predloženih rešenja prestaju razlozi za demonstracije, rekao je Dačić na pitanje kada Zakon o referendumu stupa na snagu. Dačić je ocenio da će mnogi biti nezadovoljni jer se time stvaraju uslovi za prestanak protesa. Nekima to neće biti po volji i podeliće ih na one