Jovanović: U subotu nove blokade puteva, a posle njih – svi u Loznicu

Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka pozvao je sve građane da se sutra okupe u 13 sati kod Sava centra u Beogradu da bi opet bila organizovana blokada autoputa E75 u Beogradu od 14 do 15 sati.

Blokade će biti organizovane u ukupno 40 gradova i mesta, a nakon njih - svi za Loznicu, ističe Jovanović. On je pozvao i organizacije koje su najavile da će sutra slaviti zbog usvajanja zahteva oko zakona o eksproprijaciji i referendumu, da odustanu od slavlja i pridruže se građanima u blokadi. Jovanović je pozvao građane da nastave zajedničku brobu do ispunjenja osnovnog cilja – proterivanja Rio Tinta iz Srbije. On je rekao da ostaje osnovni zahtev da svi ugovori