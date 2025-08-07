Kragujevac: Održan protest podrške studentu Luki Stefanoviću

Pressek pre 59 minuta  |  pressek, foto: screenshot
Kragujevac: Održan protest podrške studentu Luki Stefanoviću

U Kragujevcu je sinoć održan protest podrške studentu Ekonomskog fakulteta Luki Stevanoviću, jednom od učesnika studentskih protesta koji se nalazi u kućnom pritvoru.

Građani su se najpre okupili na raskrsnici u naselju Stanovo, a zatim zajedno krenuli do Lukine kuće gde su mu predali knjige i poruke podrške. Stevanović je, da podsetimo, 29. jula pušten iz Centralnog zatvora u Beogradu, jer mu je određena mera kućnog pritvora. On se predao 22. jula Višem sudu u Beogradu, negirajući krivicu za „nasilno rušenje ustavnog poretka”, za šta je osumnjičen. Tereti se za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti i pozivanje
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

Ja sam vođa i niko nije sam: Protest podrške studentu Luki Stevanoviċu u Kragujevcu

Ja sam vođa i niko nije sam: Protest podrške studentu Luki Stevanoviċu u Kragujevcu

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Društvo, najnovije vesti »

Potvrđen prvi slučaj alergije na crveno meso: Doktorka Plavšić objašnjava šta je alfa-gal sindrom i kako se leči?

Potvrđen prvi slučaj alergije na crveno meso: Doktorka Plavšić objašnjava šta je alfa-gal sindrom i kako se leči?

Danas pre 14 minuta
Studenti spremaju novi talas protesta za jesen, u toku ozbiljne pripreme za kampanju: Održani prvi plenumi sa brucošima

Studenti spremaju novi talas protesta za jesen, u toku ozbiljne pripreme za kampanju: Održani prvi plenumi sa brucošima

Nova pre 9 minuta
Koliko referentna kamatna stopa NBS utiče na tržište?

Koliko referentna kamatna stopa NBS utiče na tržište?

Biznis.rs pre 8 minuta
Zaleteo se na ljude u Novom Sadu, a policija ga „privodi“ tako što on sam vozi do stanice dok na suvozačevom mestu sedi…

Zaleteo se na ljude u Novom Sadu, a policija ga „privodi“ tako što on sam vozi do stanice dok na suvozačevom mestu sedi policajac VIDEO

Nova pre 4 minuta
U Srbiji danas sunčano, najviša temperatura do 35 stepen

U Srbiji danas sunčano, najviša temperatura do 35 stepen

Glas Zapadne Srbije pre 13 minuta