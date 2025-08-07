Kragujevac: Održan protest podrške studentu Luki Stefanoviću

U Kragujevcu je sinoć održan protest podrške studentu Ekonomskog fakulteta Luki Stevanoviću, jednom od učesnika studentskih protesta koji se nalazi u kućnom pritvoru.

Građani su se najpre okupili na raskrsnici u naselju Stanovo, a zatim zajedno krenuli do Lukine kuće gde su mu predali knjige i poruke podrške. Stevanović je, da podsetimo, 29. jula pušten iz Centralnog zatvora u Beogradu, jer mu je određena mera kućnog pritvora. On se predao 22. jula Višem sudu u Beogradu, negirajući krivicu za „nasilno rušenje ustavnog poretka”, za šta je osumnjičen. Tereti se za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti i pozivanje