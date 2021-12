"Posle Barija, ispisali smo opet istoriju!" Stanković: Ovo je za sve one koji znaju da pate sa Zvezdom! (video)

Večernje novosti pre 29 minuta | Novosti online

Tanjug/AP Nakon što je Crvena zvezda odigrala nerešeno sa Bragom u Portugaliji, prvo je burno slavio na terenu, a onda radost nije skrivao ni pred kamerama koje su ga sačekale za izjavu posle meča. - Posle Barija (kada je Zvezda postala prvak Evrope 1991. godine), ovi momci su ispisali istoriju.

E, to je ono što smo pričali, to je taj momenat, ta utakmica... Da, bilo je teško, da, imali smo mnogo izostanaka, uz to nas je malo poljuuljala i povreda NJegoša Petrovića na zagrevanju... Ali, skupili smo snagu i pobedili. A ova pobeda je za sve crveno-bele, za sve koji znaju da pate sa Zvezdom, da se raduju s njom. Veliki je ovo uspeh kluba, a pre svega moram da kažem i stručnog štaba, mojih saradnika koji su 24 sata dnevno uz ove momke, koji ne odustaju, i kad