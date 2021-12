Manojlović: Blokade ulaze u istoriju građanskog aktivizma u Srbiji, mi se nismo podelili

Radio 021 pre 2 sata | nova.rs

Ono što smo mi tada jasno definisali je da su ciljevi povlačenje dva zakona i protest je sve vreme ostao građanski, rekao je u emisiji "Pregled dana" Nove S Savo Manojlović iz Kreni-Promeni.

Manojlović se osvrnuo na uspešnu mobilizaciju velikog broja građana tokom prethodnih nekoliko nedelja širom Srbije i istakao da je u pitanju veliki uspeh. "Mislim da blokade definitivno ulaze u istoriju građanskog aktivizma u Srbiji i to je poruka građanima šta smo sve zajedno uradili za ove dve nedelje", rekao je on. S obzirom na to da Ekološki ustanak i druge organizacije nastavljaju sa blokadama, a Kreni-Promeni ne, Manojlović je prokomentarisao da li je u