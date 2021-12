U Srbiji sutra oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno, mestimično sa slabim snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Timočkoj krajini biće umereno oblačno, suvo i malo toplije, a na severozapadu Srbije sredinom dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku i na planinama povremeno i jak. Jutarnja temperatura od minus tri do dva, najviša dnevna od nula do pet. U Beogradu će sutra biti oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko minus jedan, najviša dnevna do jedan. U