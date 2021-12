Vučić: Nabavljamo helikoptere, bićemo velesila u regionu

Politika pre 1 sat

NIŠ – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će Srbija nabaviti još oko 30 helikoptera u 2022. i 2023. godini i da će biti helikopterska velesila u regionu. „Veliki broj helikoptera je u ovoj i prethodnih godini nabavljen i očekujem velike nabavke helikoptera u sledećoj i 2023. godini.

Očekujemo još ukupno 18 plus 12 helikoptera”, rekao je Vučić. Kaže da će od toga biti 11 helikoptera H145, zatim četiri MI35, tri MI17, plus 11 ili 12 MI35 koje polovne kupujemo od jedne članice EU. „Tako da ćemo biti, ako to smem da kažem, helikopterska velesila u ovom regionu”, naglasio je Vučić, preneo je Tanjug. Za namensku industriju 145 miliona evra pomoći u prvom tromesečju 2022. godine NIŠ – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je danas novinarima da