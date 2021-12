Deonice na kojima još ima snega: Ovo je spisak svih saobraćajnica

Blic pre 28 minuta

Javno preduzeće "Putevi Srbije" jutros je objavilo spisak saobraćajnica na kojima ima snega.

Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, u 5:38 časova, snega ima na sledećim deonicama: I B-21, Javor - Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-29, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-20, Glušci (posle granice APV (Noćaj) prva raskrsnica levo) - Bogatić - dr.granica sa BiH (granični prelaz Badovinci-Pavlovića most), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm I B-21, Šabac - Koceljeva - Valjevo - Podbukovi, kolovoz je