Vanredna situacija i u Novoj Varoši, Lučanima, Ljuboviji i Krupnju; bez struje oko 28.000 potrošača

Situacija u zapadnoj Srbiji se polako normalizuje. Čiste se saobraćajnice po prioritetima i svi glavni pravci su prohodni. Vlažan i težak sneg je bez struje ostavio više hiljada potrošača. Vanredna situacija proglašena je u Ivanjici, Novoj Varoši, Lučanima, Ljuboviji i Krupnju.

19:42 Vanredno u pet opština, situacija sa snabdevanjem strujom se polako stabilizuje 18:31 Sela u Pocerini dobila struju Kvarovi na dalekovodima su popravljeni, kao i preostali radovi na niskonaponskoj mreži kako bi struja stigla do svakog domaćinstva u zabačenim zaseocima Pocerine. Bez struje više od 24 sata bilo je 2.300 domaćinstava u devet sela šabačkog kraja. 18:25 Bez struje oko 28.000 korisnika Broj korisnika bez