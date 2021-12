Film i nagrade: Zlatni globus u senci kontroverzi – „Belfast“ i „The Power of the Dog“ po sedam nominacija

Danas pre 7 sati | BBC News na srpskom

Autobiografski film ser Keneta Brane, Belfast i The Power of the Dog, vestern sa Benediktom Kamberbačom u glavnoj ulozi, imaju najviše nominaciju za kontroverznu nagradu Zlatni globus.

Dva ostvarenja su u konkurenciji za nagrade u sedam kategorija, među njima i najbolji film. Zlatni globus je, uz Oskar, tradicionalno najglamuroznija nagrada, ali ova neće biti prenošena na televiziji. TV mreža NBC je odustala od toga zbog serije kontroverzi, a jedna od glavnih je optužba da među članovima žirija nema dovoljno raznolikosti. Ranije ove godine otkriveno je da nijedan od 87 članova organizacije koja stoji iza nagrada – Holivudskog udruženja stranih