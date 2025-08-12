Vlast hoće da stvori paranarod

Radar pre 32 minuta  |  Suzana Sudar
Vlast hoće da stvori paranarod

Ukoliko bi me zvali da moj film YugoFlorida učestvuje na Nacionalnom festivalu filma i televizije, pristao bih samo pod uslovom da nosim bedž FDU i da govorim slobodno

Svetska premijera dugo očekivanog filma YugoFlorida reditelja i scenariste Vladimira Tagića deo je Glavne takmičarske selekcije Sarajevo Film Festivala (SFF). Reč je o debitantskom dugometražnom ostvarenju autora koji je publici u regionu poznat po sada već kultnim televizijskim serijama Jutro će promeniti sve, Deca zla i Sablja. „Sarajevo je prvi festival koji mi je dao šansu i to još 2010. kada sam kao student bio deo Sarajevo Talent Campusa, što je za mene, u
ChatGPT: Beograd druga najpovoljnija destinacija u Evropi

Politika pre 1 sat
Ambasada Rusije u Sarajevu: I dalje ćemo delovati u cilju stroge implementacije Dejtona

Euronews pre 2 sata
Ambasada Rusije o sastanku u Sarajevu i "ruskim pretnjama": Traže crnu mačku koje nema

Sputnik pre 6 sati
Ambasada Rusije u BiH: I dalje ćemo delovati u cilju stroge primene Dejtonskog sporazuma

Radio sto plus pre 7 sati
Ambasada Rusije: I dalje ćemo delovati u cilju stroge implementacije Dejtona

B92 pre 7 sati
Crveni alarm u Sarajevu: „Nurkić jedva trči!“

Sputnik pre 6 sati
Predstavnici 'Trojke' upozorili ambasadore Kvinte na 'ruske prijetnje' nakon Dodikove presude

Slobodna Evropa pre 1 dan
Vlast hoće da stvori paranarod

Radar pre 32 minuta
Beograđani sutra kod Terazijske česme odaju počast Gabi Novak, Arsenu i Matiji Dediću

Beograđani sutra kod Terazijske česme odaju počast Gabi Novak, Arsenu i Matiji Dediću

Danas pre 32 minuta
Bizarnost našeg vremena

Bizarnost našeg vremena

Radar pre 1 sat
Glumica koja se ne može „ukrotiti“: Zašto je Nataša Ninković dala otkaz u Narodnom pozorištu?

Glumica koja se ne može „ukrotiti“: Zašto je Nataša Ninković dala otkaz u Narodnom pozorištu?

Danas pre 6 sati
Najzanimljivije serije koje stižu do kraja 2025. godine

Najzanimljivije serije koje stižu do kraja 2025. godine

Danas pre 6 sati