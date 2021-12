Danas oblačno, ujutru mraz i magla

Nova pre 5 sati | Autor:Tanjug

U Srbiji će ujutru mestimično biti slabog mraza i magle, dok se tokom dana očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, u većem delu suvo i hladno, samo pre podne u brdsko-planinskim predelima juga i jugoistoka zemlje mestimično sa slabim snegom.

Vetar slab i umeren, na istoku i na planinama istočne Srbije povremeno jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 C do 2 C, a najviša dnevna od 0 C do 3 C, u Timočkoj Krajini do 6 C. U Beogradu će ujutru na širem području grada biti slab mraz i magla. Tokom dana pretežno oblačno, suvo i hladno. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -2 C do 0 C, a najviša dnevna oko 2 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u sredu