Stižu ledeni dani! Srpski meteorolog dao detaljnu prognozu - šta nas očekuje do kraja nedelje

Do kalendarskog početka zime ostalo je još samo nedelju dana, ali zima je već stigla. Evo kakvo će vreme biti do kraja nedelje. Zima nam se bliži i temperature će biti sve niže i niže. Evo kakvo vreme najavljuje srpski meteorolog Đođe Đurić do kraja ove nedelje. Do kalendarskog početka zime ostalo je još samo nedelju dana, ali je obilni sneg već pre dva dana zabeleo veći deo Srbije i Beograd. U Srbiji je ovog jutra i prepodneva tmurno, hladno, u mnogim predelima i