Predah od padavina, ujutru mraz i magla

RTS pre 29 minuta

Danas se u Srbiji ne očekuju padavine. Iznad naših krajeva raste vazdušni pritisak, pa će ujutru ponegde biti mraza i magle, a tokom dana u većini mesta suvo.

Slab sneg moguć je samo na planinama južne i jugoistočne Srbije. Jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, najtoplije će biti na istoku zemlje, do 6 stepeni. U glavnom gradu oblačno i hladno, temperatura 2 stepena iznad nule. Od četvrtka ponovo kiša, susnežica i sneg. U nižim predelima očekuje se mestimično slaba kiša i sneg, a u brdsko-planinskim sneg. Najniža temperatura od -4 do 2, najviša od 1 do 4 stepena I u petak se očekuje slično vreme, ali malo toplije.