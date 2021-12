Dodik: Republika srpska će formirati svoj VSTS koji smo imali ranije!

Kurir pre 55 minuta

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će Republika Srpska formirati svoj visoki sudski i tužilački savet i da sadašnji VSTS, koji funkcioniše na nivou BiH, neće imati nikakve nadležnosti nad Srpskom.

"Zna se ko donosi zakone u ovoj zemlji, a to nije VSTS. Mi ćemo ući u to i fomirati VSTS Republike Srpske koji smo imali ranije" rekao je Dodik. On je istakao da Republika Srpska iz budžeta izdvaja novac za plate sudija i tužilaca. "Ne plaćaju oni. Јa i ne tražim da se politički utiče na to, ali mora se odgovarati Republici Srpskoj ako Republika Srpska već daje novac" rekao je Dodik. On je naglasio da Republici Srpskoj ne treba pravosuđe koje ne podrazumeva