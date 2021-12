Ćuta: Protesta će biti dok se projekat Rio Tinto i pravno ne okonča

N1 Info pre 2 sata | Autor:Beta

Jedan od osnivača pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je da povlačenje Prostornog plana grada Loznice, kojim je predviđena izgradnja rudnika litijuma u tom kraju, nije konačno rešenje i istakao da će protesta biti dok se projekat kompanije "Rio Tinto" formalno i pravno ne okonča. „Mi tražimo konačno rešenje.

Ova agonija zvana ‘Rio Tinto’, vreme je da se ona okonča. Bolje je da to uradimo sad, nego da se razvlačimo sa (predsednik Srbije Aleksandar) Vučićevim ustupcima u nedogled“, rekao je Jovanović za agenciju Beta. On je istakao da sve zavisi od predsednika Srbije, koji celu priču „posmatra kroz prizmu izbora i zbog toga pristaje na sve“. „Pristaje na jedno, na drugo, na treće i mrcvari celu priču. Sad je prilika da se to završava, to zavisi od njega. I uradiće to pre