Neredi u Srbiji: Demolirane prostorije SNS, policija pretukla momka u Valjevu

U Srbiji su nastavljeni antivladini protesti, ali i nasilje, neredi i ozbiljni sukobi.

U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim gradovima drugo veče zaredom sukobili su protivnici režima Aleskandra Vučića, pristalice vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i policija.

Najiše incidenata, odnosno sukoba antivladinih demonstranata i policije, koja štiti prostorije vladajuće stranke, bilo je u Beogradu, Novom Sadu i Valjevu, gradu na zapadu Srbije.

Grupa demonstranta, od kojih su neki nosili maske, demolirali su prostorije SNS u Novom Sadu, uprkos apelu studenata koji protestuju da to ne čine.

Polomljena su stakla i oko ulaza su ispisani grafiti, a neki demonstranti su iz stranačkih prostorija iznosili nadzorne kamere i nameštaj, javila je Radio-televizija Srbije.

O demoliranju prostorija SNS izvestio je i novosadski portal 021.

Na nalozima studenata koji su u blokadi fakulteta na društvenoj mreži Iks objavljene su tvrdnje o policijskoj brutalnosti u Valjevu.

U poslednja tri dana povređen je 121 policajac, od kojih 75 tokom incidenata 14. avgusta uveče u raznim mestima u Srbiji, izjavio je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, jutro posle incidenata u više gradova u Srbiji.

Kaže i da je devet njih u teškom stanju.

„Dugo godina nisu zabeleženi ovakvi napadi na policiju.

„Nijedna intervencija policije nije usledila pre nego što je bila napadnuta", kaže Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, dugogodišnjeg koalicionog partnera SNS.

Privedeno je nekoliko desetina ljudi, među kojima i tri strana državljanina, rekao je Dačić.

Jedan od njih je hrvatski državljanin. Druga dvojica su slovenački državljanin, srpskog porekla, kao i italijanski državljanin, dodao je.

„Šta radi državljanin Hrvatske na protestima u Srbiji? Zamislite da je neka Srbenda odavde otišla na protest u Hrvatskoj, šta bi onda bilo?", rekao je Dačić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da će se država odlučno obračunati sa „batinašima, huliganima i siledžijama", kako naziva demonstrante koji se okupljaju ispred sedišta SNS i neretko ih demoliraju.

REUTERS/Djordje Kojadinovic Neindetifikovani ljudi u civilu odvode mladića u centru Beograda posle sukoba dve grupe

Reuters

Novi protesti i incidenti zapravo su nastavak višemesečnih demonstracija izazvanih teškom tragedijom u Novom Sadu 1. novembra 2024.

Tada je pala nadstrešnica nedavno rekonstruisane železničke stanice i poginulo je 16 ljudi, dok je jedna devojka teško povređena i ona se i dalje oporavlja.

Od tada su počeli antivladini protesti širom Srbije, da bi im se priključile grupe studenata koji su najpre blokirali fakultete, a potom počeli da organizuju akcije i demonstracije, koje traju do danas.

Grupe studenata traže utvrđivanje krivične odgovnorsti za novosadsku tragediju, ali i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, ali vlast za sada nema nameru da im udovolji.

Upravo su te grupe studenata koje blokiraju fakultete pozvale opoziciono nastrojene ljude da izađu na ulicu zbog, kažu, nasilja policije i pristalica SNS nad antivladinim demonstrantima.

Tokom više od devet meseci protesta bilo je raznih incidenata, sukoba i nereda, a 13. avgusta uveče prvi put se začuo pucanj iz vatrenog oružja.

Ispalio ga je pripadnik specijalnih vojnih jedinica Kobri, objasnivši da je to učinio kako bi spasio svoj i život svojih kolega koji su bili napadnuti ispred sedišta SNS u Novom Sadu, gde su bili na zadatku obezbeđivanja lidera te stranke i bivšeg premijera i ministra odbrane Miloša Vučevića.

Šta se dešavalo 14. avgusta u Srbiji?

„Večeras pucate po šavovima", glaso je poziv studentskih grupa na društvenim mrežama da se izađe na ulice gradova širom Srbije u četvrtak uveče.

Kao i prethodne večeri, bilo je incidenata u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim gradovima.

U Beogradu je ponovo bilo sukoba antivladinih demonstranata i policije ispred sedišta SNS na više mesta u prestonici.

Letele su kamenice, baklje, flaše, a policija je jurišima i suzavcem rasterivala protivnike Vučićevog režima dalje od prostorija SNS.

U ulicama i parkovima oko poprišta sukoba, život se normalno odvijao, ljudi susedeli u kafićima, a neki su šetali pse.

Peđa Mitrović, poslanik opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) u republičkoj skupštini, tvrdi da su ga sedam, osam maskiranih huligana pretukli šipkama po glavi i nogama.

„Počeli su su da me šikaniraju i vređaju.

„Kad sam shvatio da nemaju pojma šta rade i da to može da ode jako daleko, ja sam se sklonio i pobegao, jer sam video da imam posla sa ljudima koji očigledno nisu pri sebi", rekao je Mitrović u snimku na Instagramu, sa krvavom i zavijenom glavom.

Drugo veče zaredom u Novom Sadu je bilo ozbiljnih sukoba na ulicama grada.

Antivladini demonstranti su potpuno demolirali prostorije SNS na nekoliko mesta u Novom Sadu, javio je portal 021.

Za razliku od nekih prethodnih slučajeva, ispred prostorija SNS-a nije bilo članova vladajuće partije, a Vučić je rekao je da lider stranke Miloš Vučević dopbro postupio kada je odlučio da povuče ljude iz prostorija.

REUTERS/Andrej Hlozan Demonstrant razbija prostorije SNS u Novom Sadu

Nekoliko naloga studenata koji su u blokadi fakulteta na društvenoj mreži Iks objavilo je tvrdnje o policijskoj brutalnosti u Valjevu, gradu na zapadu Srbije.

Neki korisnici ove mreže su objavili snimke policajaca koji prebijaju dvojicu mladića dok leže na ulici.

Pogledajte i ovaj snimak za koji korisnici Iksa tvrde da je iz Valjeva.

Prema nezvaničnim saznanjima televizije N1, u Valjevu je privedeno 17 ljudi, a povređeno 19 policajaca.

Pogledajte fotografije iz Valjeva:

Iako je u Vrbasu, 44 kilometara severnije od Novog Sada, veče proticalo mirno, i tamo je oko ponoći došlo do incidenata, javili su BBC reporteri.

„Neki naši državni organi nisu u stanju da reaguju onako kako je potrebno, ali mislim da je dobro što večeras nije bilo pripadnika SNS-a u njihovim stranačkim prostorijama", rekao je Vučić i pozvao na mir.

Srbiji predstoje velike reforme u policiji, kao i u sudstvu i svi će morati odgovorno da se ponašaju, dodao je.

REUTERS/Djordje Kojadinovic Protest u Beogradu 14. avgusta

Reuters Beograd, 14. avgust

BBC/Jelena Subin Neredi na ulicama Beograda u četvrtak uveče

Portal 021 Demolirane prostorije SNS-a u Novom Sadu

BBC/Jelena Subin Beograd u četvrtak uveče

BBC/Jelena Subin Neredi u Beogradu

BBC/Jelena Subin Žandarmerija na ulicama Beograda

BBC/Grujica Andrić Protest u Vrbasu je u četvrtak uveče bio miran

Vrbas: Na protest sa kacigom

U Vrbasu, gradu u Vojvodini, nekoliko desetina metara i žandarmerija razdvajali su pristalice vladajuće stranke i demonstrante koji se protive njenoj politici.

Gotovo mirno veče na trenutak je prekinulo koškanje.

Iako je toplo avgustovsko veče, okupljeni u Vrbasu su bili opremljeni šlemovima i plastičnim kacigama, javili su BBC reporteri.

Među njima je bio i Goran Roganović koji je ujedno i poslanik u lokalnom parlamentu iz redova opozicije.

U Vrbasu je koaliciona lista okupljena oko SNS-a „Aleksandar Vučić- Vrbas sutra", osvojila više od 60 odsto glasova na izborima 2024. i 23 od 46 mandata u gradskoj skupštini.

Druga po snazi je Oslobodimo Vrbas sa 10 mandata, a u lokalnoj skupštini je i Vrbas protiv nasilja sa dva mesta i manjinska Ruska stranka jedan mandat.

Bio je i pre dva dana kada je došlo do incidenata.

„Ono je bilo strašno, pucali su na nas vatrometom iz one kutije, to je bila rafalna paljba na građane.

„Bili smo goloruki da se odbranimo ali to je bilo sve", kaže on za BBC na srpskom.

Njegova mlađa sugrađanka Isidora Bikicki ima kacigu.

„Celo jutro mi kuva u stomaku, ali ovo je nešto što moramo svi zajedno, nije samo do pojedinca", kaže za BBC.

Uoči novog protesta 14. avgusta pritvoreno je petoro meštana, koji su bili na prethodnom, održanom dva dana ranije, prenose mediji.

BBC/Slobodan Maričić

BBC/Grujica Andrić Vrbas u četvrtak uveče

BBC/Grujica Andrić

BBC/Jelena Subin Centar Beograda, 14. avgust

BBC/Predrag Vujić Demonstranti kod Opštine Novi Beograd

BBC/Predrag Vujić Novi Beograd, 14. avgust

