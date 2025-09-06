Nezapamćena intervencija policije u Novom Sadu: suzavac, hapšenja, ulazak u Rektorat

Juče je održan protest u Novom Sadu pod nazivom Srbijo da li se čujemo? Nakon govora i odlaska ispred Filozofskog fakulteta u ovom gradu, gde je policija već deset dana, počeli su sukobi građana i policije a potom i intervencija policije po celom centru Novom Sada.

Protest Srbijo da li se čujemo okupio je oko deset hiljada ljudi u Novom Sadu. Na protestu je najpre održano 16 minuta tišine za 16 stradalih od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu. Nakon toga održani su govori, među kojima i govor studentkinje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, studenta Fakulteta fizičke kulture Novi Sad, u kojima se zajedno sa dekanima danima nalazi policija, govor majke poginulog Stefana Hrke, ali i radnika Hitne pomoći koji su
