Sukobi na protestu u Novom Sadu

Bujanovac, 6. septembar 2025. Veliki protest „Srbijo, da li se čujemo?“ održan je u petak u Novom Sadu, uz sukobe policije i demonstranata. Učesnici protesta tvrde da je policija izazvala incidente, MUP negira i optužuje demonstrante za napad na policiju. Protesti su istovremeno održani u više gradova Srbije. Profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Bojan Pajtić rekao je za N1 da je policija primenila “brutalnu silu” – “99,9 posto građana ni na koji način nije