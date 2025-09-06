Noć ispred SNS prostorija u Nišu: Kordon, jaja i burne reakcije građana na nasilje u Novom Sadu

Na poziv studenata, građani Niša su se sinoć nešto pre ponoći okupili ispred SNS prostorija kod Crvenog pevca i protestovali oko dva sata zbog, kako su naveli, eskalacije nasilja nad studentima i građanima u Novom Sadu.

Ponovo su na skupu bili policajci u opremi za razbijanje demonstracija koji su prvu polovinu skupa proveli sa strane, a drugu polovinu, kada su okupljeni prišli ulazu u prostorije, u kordonu. Nije bilo fizičkih sukoba građana i policije, ali su im učesnici protesta skandirali: “koalicija, ćaci i policija”, “bruko Srbije” i “sluge okupatora”. Foto: Tamara Radovanović Građani su policajcima postavljali pitanja o Marku Kričku, komandantu kojeg je studentkinja Nikolina