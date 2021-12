Oblačno i hladno, oprez zbog jutarnje magle i poledice

RTS pre 4 sati

Tokom dana oblačno i suvo. Jedino je u planinskim predelima moguće slabo provejavanje snega. Na planinama istočne Srbije vetrovito.

Najniža temperatura od -6 stepeni na severozapadu Srbije do 2 stepena u Timočkoj Krajini, a najviša od 0 do 4, u Timočkoj Krajini do 6 stepeni. U Beogradu oblačno, ali bez padavina. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -3 do -1, tokom dana 2 stepena. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se u četvrtak i petak u nižim predelima mogu očekuvati mešovite padavine (kiša i sneg), u brdsko-planinskim predelima sneg. Od subote stiže