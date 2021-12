U Srbiji posle jutarnjeg mraza, oblačno, hladno i suvo

Nova pre 1 sat | Autor:Beta

U većem delu Srbije danas će, posle jutarnjeg mraza i mestimične magle, biti oblačno, hladno i suvo, a u planinskim predelima će provejavati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura od minus šest na severozapadu Srbije do dva stepena u Timočkoj Krajini, a najviša od nula do četiri stepena Celzijusa. Vetar slab i umeren, na planinama istočne Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. U Beogradu će posle jutarnjeg mraza i magle biti oblačno, hladno i suvo. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus tri do minus jedan, a najviša oko dva stepena Celzijusa. Nepovolјne biometeorološke prilike za