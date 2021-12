Danas žreb za Ligu nacija, Srbija u B diviziji

Vesti online pre 3 sata | Vesti onlinje

Žreb za treći ciklus Lige nacija biće održan danas od 18 sati u Nionu, a fudbalska reprezentacija Srbije biće smeštena u treći šešir B divizije. Uz Srbiju u trećem šeširu su Izrael, Rumunija i Republika Irska.

Ovo takmičenje je značajno zbog potencijalnog baraža za odlazak na Evropsko prvenstvo 2024. godine, a u njemu će Srbija drugi put zaredom biti u “Ligi B”. Tomorrow Dec 16th see's the draw for the UEFA nations league at 5pm. Who do we want? Here's who we could face. Any teams your hoping for? Or hoping to avoid? Some decent looking away trips possible…. @FAIreland @CRISClubs @FAI_Laois @CCFLnews pic.twitter.com/EYAnURuPBC — RISSC LAOIS (@RLaois) December 15, 2021