Ambasador Velike Britanije u Prištini: Dijalog između Kosova i Srbije je u veoma teškoj fazi

Blic pre 6 sati

Dijalog između Kosova i Srbije je u veoma teškoj fazi, izjavio je ambasador Velike Britanije u Prištini Nikolas Abot u razgovoru za Košev.

On smatra da dve strane ne dele zajedničku viziju o tome šta predstavlja taj dijalog i da je potrebna neka fundamentalna vrsta razmišljanja o tome šta je to što se pokušava kroz ovaj proces. Abot smatra da je u slučaju da Beograd ne želi da prizna Kosovo to budućnost u kojoj bi mogao "da bude podržan proces koji omogućava da dve zemlje nastave da pregovaraju i upravljaju i da ublaže male i srednje izazove i probleme sa kojima se suočavaju". Naveo je i da bi to bio