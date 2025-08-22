Kvinta i EU: Zabrinutost zbog isključivanja nevećinskih zajednica uoči izbora na KiM

RTV pre 16 minuta  |  Tanjug
Kvinta i EU: Zabrinutost zbog isključivanja nevećinskih zajednica uoči izbora na KiM

PRIŠTINA - Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, zajedno sa Kancelarijom EU u Prištini izrazile su danas zabrinutost zbog pokušaja političkih aktera da ograniče konkurenciju među političkim partijama koje predstavljaju nevećinske zajednice uoči predstojećih lokalnih izbora 12. oktobra.

Svaki takav čin isključivanja određenih zajednica, kako se navodi u zajedničkom saopštenju Kvinte i EU, podriva demokratske principe i urušava poverenje u kosovske institucije, navodi se u zajedničkom saopštenju Kvinte i EU. "Očekujemo od odlazeće vlade i svih političkih stranaka da se uzdrže od daljih poteza koji bi mogli da opstruišu registraciju partija. Sve procedure moraju se sprovoditi strogo u skladu sa pravilima i mandatom Centralne izborne komisije.
