Zbog čega da me streljaju? Predsednik Vučić o Goranu Markoviću, napadima na njega i njegovu porodicu

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Foto: Printscreen TV Pink Pretnje reditelja predsednik nije želeo preterano da komentariše. - Za te ljude je to uobičajeno, ne bih da komentarišem.

Slično je govorio i za Đinđića - rekao je on. Predsednik je prokomentarisao i stravične prenje streljanjem koje je nedavno dobio. - A zbog čega da me streljaju? Zbog toga što sam pomogao i dao sve od sebe, izdržao sve političke pritiske na svojim leđima, izgradio najmoderniji gasovood kroz našu zemlju? Jel' zbog toga što smo obnovili Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti? Zbog toga što ćete uskoro do Zlatibora moći da dođete auto-putem, a nekada smo brojali