Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Doskorašnji predsednik Srpskog pokreta obnove i pisac Vuk Drašković izjavio je da predsednik države Aleksandar Vučić nije onaj čovek kojeg je nekad podržavao, navodeći da nema dana a da šef države nekoliko puta ne pogazi Ustav. "Posle 2015. godine shvatio sam da su njegova formalna zalaganje za Evropsku uniju (EU), za evropske integracije - manipulacija. Da on EU ne želi. I da jedino želi da manipulacijama dobija njihovu podršku - i finansijsku i političku", rekao