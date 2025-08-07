Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Doskorašnji predsednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da predsednik države Aleksandar Vučić nije onaj čovek kojeg je nekad podržavao, navodeći da nema dana a da šef države nekoliko puta ne pogazi Ustav.

"Posle 2015. godine shvatio sam da su njegova formalna zalaganje za Evropsku uniju (EU), za evropske integracije - manipulacija. Da on EU ne želi. I da jedino želi da manipulacijama dobija njihovu podršku - i finansijsku i političku", rekao je Drašković u intervjuu za Nedeljnik. On je naveo da je trenutak kada je shvatio da Vučić nije to za šta se predstavlja "ubrzo po Šešeljevom dolasku iz Haga i Putinovom upadu u Ukrajinu i okupaciji delova Donbasa, to se desilo