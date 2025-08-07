Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Doskorašnji predsednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da predsednik države Aleksandar Vučić nije onaj čovek kojeg je nekad podržavao, navodeći da nema dana a da šef države nekoliko puta ne pogazi Ustav.

"Posle 2015. godine shvatio sam da su njegova formalna zalaganje za Evropsku uniju (EU), za evropske integracije - manipulacija. Da on EU ne želi. I da jedino želi da manipulacijama dobija njihovu podršku - i finansijsku i političku", rekao je Drašković u intervjuu za Nedeljnik. On je naveo da je trenutak kada je shvatio da Vučić nije to za šta se predstavlja "ubrzo po Šešeljevom dolasku iz Haga i Putinovom upadu u Ukrajinu i okupaciji delova Donbasa, to se desilo
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao, to sam shvatio 2014. godine

Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao, to sam shvatio 2014. godine

Nova pre 42 minuta
Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Novi magazin pre 31 minuta
Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Pravda pre 1 sat
Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

N1 Info pre 2 sata
Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Danas pre 2 sata
Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Vuk Drašković: Ovaj Vučić nije više onaj čovek kojeg sam podržavao

Glas Zaječara pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vuk DraškovićAleksandar VučićSrpski pokret obnoveEvropska UnijaUkrajinaHagEU

Politika, najnovije vesti »

"U ovim teškim trenucima, Srbija je uz vas": Oglasio se Vučić povodom nesreće u Gani: Poginula dva ministra i još šestoro ljudi…

"U ovim teškim trenucima, Srbija je uz vas": Oglasio se Vučić povodom nesreće u Gani: Poginula dva ministra i još šestoro ljudi

Blic pre 17 minuta
Putevi Srbije: Do nedelje radovi u tunelima Laz i Munjino brdo

Putevi Srbije: Do nedelje radovi u tunelima Laz i Munjino brdo

Zoom UE pre 16 minuta
Ko su vlasnici vode u Srbiji?

Ko su vlasnici vode u Srbiji?

Vreme pre 1 minut
SRCE: Asfalt u naselju u Leskovcu propao pet dana nakon završetka radova

SRCE: Asfalt u naselju u Leskovcu propao pet dana nakon završetka radova

Vranje news pre 11 minuta
Mandati i fantomke: Konstitutivna sednica u Zaječaru kao političko bojište

Mandati i fantomke: Konstitutivna sednica u Zaječaru kao političko bojište

NIN pre 6 minuta