Rubljov preko Marija do titule u Abu Dabiju

Ruski teniser Andrej Rubljov pobednik je egzibicionog turnira u Abu Dabiju.

On je u finalu savladao Britanca Endija Marija rezultatom 6:4, 7:6(2), posle sat vremena i 36 minuta igre. Rus je bio blizu da ovaj meč rutinski reši u svoju korist i ranije, ali su se stvari u drugom setu iskomplikovale. Međutim, sve to ga nije sputalo da stigne do druge pobede nad Marijem u međusobnim duelima. Rubljov je imao set i brejk prednosti, ali je Britanac uzvratio u osmom gemu i nešto kasnije drugi period uveo u taj-brejk. Peti igrač planete je lako