Aco Pejović zaražen koronom: Ima upalu pluća, otkazao sve nastupe

Blic pre 1 sat | V.M. , Lj.T.

Poznati pevač Aco Pejović (49) ponovo je zaražen korona virusom.

Pevač ima upalu pluća, ali još nije poznat stepen ozbiljnosti njegove bolesti. Aco je otkazao sve nastupe i koncerte i u procesu je lečenja, istakao je izvor blizak pevaču za "Hype". Pejović je, podsetimo, prošle godine preležao koronu. - Borim se, naravno. Preležao sam je. Prskanje, maske, ne skitam puno, to je to. Nemam posledice sad, par dana mi je bilo loše - kazao je on tada za "Blic". VIDEO Aco Pejović i Mina Kostić na sahrani Mrkonjića