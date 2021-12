Dačić: Neću se kandidovati za predsednika, ali ne mogu ni da dozvolim da SPS propadne

Danas pre 1 sat | FoNet

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da je njegov stav da SPS na predstojećim izborima bude sa Srpskom naprednom strankom (SNS) ili na svim nivoima zajedno na listi ili da izađe samostalno na svim nivoima, dodavši da se neće kandidovati za predsednika, ali da ne može ni da dozvoli da SPS propadne.

Dačić je za televiziju K1 rekao da do prave izborne kampanje ima još mnogo vremena i da se ne zna ko će s kim i kako izaći na izbore. Dodao je da on najmanje vodi izbornu kampanju i da priča o referendumu, „a to nikoga ne zanima“. Naveo je da SPS još razmatra da li je bolje izaći na zajedničkoj listi sa SNS ili na dve odvojene liste, jer je SPS „u težem položaju ako ide na dve liste, jer će dobiti manju podršku“. Od SNS, dodao je, SPS još nije dobio odgovor da li