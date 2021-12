Danas uglavnom oblačno, popodne razvedravanje

Nova pre 55 minuta | Autor:Beta

U Srbiji će danas biti uglavnom oblačno vreme, ujutru sa kišom ili slabom susnežicom mestimično i snegom u brdsko-planinskim krajevima, a tokom dana razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od minus dva do pet stepeni, najviša od četiri do devet. Vetar umeren povremeno i jak, severozapadni. U Beogradu ujutro i pre podne oblačno povremeno sa slabom kišom, a posle podne postepeno smanjenje oblačnosti. Temperatura od jedan do tri stepena, najviša oko šest stepeni. Za većinu hroničnih bolesnika relativno nepovoljna biometeorološka situacija, posebno astmatičare i cerebrovaskularne. Kao meteoropatske reakcije mogući su bolovi u mišićima