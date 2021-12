Početak radne nedelje sa kišom i susnežicom

RTS pre 19 minuta

Rano ujutru počeće da padaju kiša i susnežica u nižim predelima, a sneg na planinama. Na severu bez padavina. Uveče je sneg moguć i u nižim predelima na jugu zemlje. Stiže i hladniji vazduh iz oblasti Rusije. Jutarnja temperatura od -2 do 5 stepeni, najviša dnevna do 9. U Beogradu ujutru i pre podne slaba kiša. Krajem dana razvedravanje. Temepratura do 6 stepeni.

Na severu ujutro oblačno, mestimično sa kišom, pre podne postepeno razvedravanje. U ostalim krajevima pretežno oblačno, ujutro i pre podne mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predilima sa snegom, posle podne slab sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima. Vetar umeren, povremeno i jak. Najniža temperatura od -2 do 5, najviša od 4 do 9 stepeni. U utorak malo hladnije, ujutro slab mraz, u toku dana u većem delu umereno oblačno i suvo, na jugoistoku i u