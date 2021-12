WHO poziva na otkazivanje prazničnih događaja

Al Jazeera pre 4 sati | Izvor: Agencije

Bolje otkazan događaj nego otkazan život, rekao je čelnik WHO-a, dodajući da postoje dokazi da se omikron varijanta ‘širi znatno brže od delte’.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozvala je na otkazivanje planova za godišnji odmor kako bi zaštitili javno zdravlje jer se varijanta omikron širi globalno. “Bolje otkazan događaj nego otkazan život”, rekao je čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus, dodajući da se moraju donijeti neke “teške odluke”, prenosi agencija Fena, pozivajući se na BBC. Objasnio je da to znači da u nekim slučajevima to će značiti otkazivanje ili odgađanje događaja. Njegovi