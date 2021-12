Dačić: Zajednički kandidat sa SNS na predsedničkim izborima, za ostale „ne mora“

N1 Info pre 7 sati | Autor:Beta

Predsednik Narodne skupštine i lider Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da će sa Srpskom naprednom strankom (SNS) imati zajedničkog kandidata za predsedničke izbore, dok za parlamentarne i gradske izbore, to "ne mora da bude slučaj". "Da se ja kandidujem (na predsedničkim izborima) uneli bismo podeljenost u biračko telo, a to bi doprinelo destabilizaciji i davalo bi pogrešnu poruku, zato je to nepotrebno", kazao je Dačić za TV Prva. On je