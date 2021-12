Đerić: Nikad nije bilo gore

Danas pre 3 sata | Aca

Ako kažem sada ono što svi znaju – da su poslovođe do vrha došli ljudi koji su nekompetentni, da li je to politička priča? Jeste, ali ja je ne govorim kao političku priču, već kao neko ko voli „Kolubaru“, rekao je za nedeljnik Vreme bivši direktor rudarskog basena „Kolubara“ Slobodan Đerić.

Komentarišući havariju koja se desila u obrenovačkoj termoelektrani „Nikola Tesla“, Đerić je ocenio da su „glina, prljav ugalj i sneg samo izgovori“. „Ne, to je isključivo ljudski faktor“, poručio je Đerić i ispričao da je, kada se to desilo, „seo i plakao“ i pitao da li je to moguće. „Šta sve nekompetentni ljudi mogu da urade“, zapitao je Đerić i ocenio da se kulminacija ubacivanja nestručnih ljudi ui rukovodstvo desila 2012. godine, kada je Milorad Grčić imenovan