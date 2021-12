Otkazano desetine letova za praznike: Haos na aerodromu u Nemačkoj, radnici počeli štrajk

Mondo pre 3 sata | Tamara Jovanović

Do štrajka je došlo zbog nerešenog kolektivnog spora oko uslova rada za 600 zaposlenih na aerodromu.

Osoblje aerodroma u Frankfurtu stupilo je u najavljeni štrajk, zbog čega je uoči božićnih praznika otkazano oko 40 letova. Zahtevi sindikata su skraćenje radne sedmice za dva i po sata (na 37 i po časova), uz punu naknadu zarade kao i stabilno povećanje plate od najmanje 90 evra od naredne godine, preneli su nemački mediji.