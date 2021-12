Prva izjava Dee Đurđević, ovo je istina o raskidu sa Mladenom: "Šokirana sam"

Blic pre 59 minuta | M.A.Š

Pojedini domaći mediji objavili su vest da su voditeljka Dea Đurđević i Mladen Mijatović raskinuli, a onda se ona oglasila i demantovala te navode.

Iako je na Deainom nije uklonjena nijedna fotografija sa Mladenom, pojedini mediji su došli do tog zaključka, što je i samu voditeljku šokiralo. - Ja sam se šokirala jutros kada su me zvali, mislila sam da je novogodišnja šala. Ljudi, nemojte da se šalite na taj način - počela je Dea u izjavi za Telegraf - Živimo kao što smo i živeli i ništa se nije dogodilo da bi se to pisalo. Malopre smo bili zajedno - dodala je Dea. Inače, nakon veoma teške saobraćajne nesreće