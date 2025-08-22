"Aneli i luka neće opstati, gastoz i anđela se i dalje foliraju": Mateja Matijević otkrio sve šta se dešavalo u "Eliti", a evo šta kaže o parama iz rijalitija (video)

Rijaliti učesnik Mateja Matijević pred kamerama "Blica" progovorio je o svemu što se dešavalo u Beloj kući i takmičarima.

Na samom početku razgovora dotakao se Sofi Tkačenko sa kojom je bio izuzetno blizak u "Eliti". Pitali smo ga čime je ona zaslužila treće mesto: "Za rijaliti fanatike koji očekuju krv, svađe, psovanje dece i pokojnika, u njihovim očima se tako osoba ističe u rijalitiju. A Sofi se istakla sa manirima, ponašanjem jedne devojčice od 20 godina, i to je određeni deo nagrada prepoznao i odlučio da se zauzme za nju i poguraju je na treće mesto. Neko ko je u moru svega toga