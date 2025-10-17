Aneli se hitno oglasila: "Kako bi Maja i Luka rekli...", ne može da veruje šta joj verenik radi: "živa komedija"

Poslednjih dana Luka Vujović se dosta opustio, pa je u rijalitiju "Elita 9" otvoreno i blisko komuncirao sa Majom Marinković.

Mnogi su primetili da su se između njih dvoje rodile simpatije i da su ozbiljno "zagrizli" jedno za drugo, te se o tome i te kako priča i piše. Aneli Ahmić je sad prokomentarisala ponašanje svog verenika u "Eliti". Ona nije mogla da sakrije koliko je razočarana zbog svega što poslednjih dana gleda na malim ekranima. - Ako je ovo Lukina borba, kako je rekao svojim fanovima da se bori da kupi nama stan... Ako je ovo borba za stan ovo mi je živa komedija! - rekla je
