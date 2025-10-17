"Totalno me je razočarao" Aneli Ahmić van sebe zbog Maje i Luke, definitivno je kraj

Alo pre 57 minuta
"Totalno me je razočarao" Aneli Ahmić van sebe zbog Maje i Luke, definitivno je kraj

Aneli se hitno oglasila

Poslednjih dana Luka Vujović deluje znatno opuštenije, pa sve češće otvoreno komunicira sa Majom Marinković. Mnogi su primetili da se između njih dvoje rodila simpatija i da su ozbiljno "zagrizli" jedno za drugo. Tim povodom oglasila se Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala ponašanje svog verenika u Eliti. Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Aneli se hitno oglasila: "Kako bi Maja i Luka rekli...", ne može da veruje šta joj verenik radi: "živa komedija"

Aneli se hitno oglasila: "Kako bi Maja i Luka rekli...", ne može da veruje šta joj verenik radi: "živa komedija"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Junaci iza maske

Junaci iza maske

Radar pre 1 sat
"Emotivno sam reagovala, srećna sam što je došla da me vidi": Ceca o susretu sa Arkanovom sestrom i sećanjima na Tošeta…

"Emotivno sam reagovala, srećna sam što je došla da me vidi": Ceca o susretu sa Arkanovom sestrom i sećanjima na Tošeta Proeskog: "Bio je pravi domaćin"

Blic pre 27 minuta
(Paparaco) stiže treća snajka: Igor Kojić na tatinom koncertu sa novom devojkom: Lepa brineta ponosno pozira u loži (Video)

(Paparaco) stiže treća snajka: Igor Kojić na tatinom koncertu sa novom devojkom: Lepa brineta ponosno pozira u loži (Video)

Blic pre 47 minuta
"Totalno me je razočarao" Aneli Ahmić van sebe zbog Maje i Luke, definitivno je kraj

"Totalno me je razočarao" Aneli Ahmić van sebe zbog Maje i Luke, definitivno je kraj

Alo pre 57 minuta
"Time sam htela da mu poručim da mislim na njega" Anita Stanojlović ne može da zaboravi učesnika Elite, a onda raskrinkala…

"Time sam htela da mu poručim da mislim na njega" Anita Stanojlović ne može da zaboravi učesnika Elite, a onda raskrinkala Maju Marinković

Alo pre 37 minuta