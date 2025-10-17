"Time sam htela da mu poručim da mislim na njega": Anita iskreno o Filipu Đukiću - spomenula i Maju Marinković: "Sviđa joj se Luka"

Pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović oglasila se i prokomentarisala neke od glavnih tema koje poslednjih dana "tresu" rijaliti "Elita 9".

Osvrnula se na svađe Jovane Tomić Matore i Anđela Rankovića. - Njih dvoje imaju sukob još od "Elite 7" koji mislim da će trajati zauvek. Nisam ispratila konkretno te neke svađe, ali verujem da se Matora namenski vraća na vezu mene i Anđela kako bi je uopšte bilo u rijalitiju jer drugu poentu nema. U tom sukobu bez obzira u kakvom sam odnosu sa Anđelom, uvek sam na njegovoj strani. Isti je slučaj i sa Ivanom Marinkovićem - jasna je bila Anita. Ima jasan stav o