"Razočarao me je, prebacivao mi je prošlost", bivša zadrugarka otkrila mračnu stranu braka koji je trajao samo 30 dana!

Jovanovićeva otkrila zašto je napustila supruga

Bivša rijaliti učesnica Ana Jovanović nedavno se udala, a nakon samo mesec dana razvela od dugogodišnjeg partnera Nikole Ilića, sa kojim ima dete. Sada je otkrila detalje razvoda. Sa Instagrama je obrisala sve zajedničke fotografije sa njim, a kako kaže, njihov odnos već dugo nije bio onakav kakav treba da bude. - Sa Instagrama sam sklonila sve slike, ali sam na Tik Toku ostavila neke snimke jer će on uvek nekako biti deo mog života zbog naše divne bebice.