"Time sam htela da mu poručim da mislim na njega" Anita Stanojlović ne može da zaboravi učesnika Elite, a onda raskrinkala Maju Marinković

Brutalan sud Stanojlovićeve

Pobednica Elite 7, Anita Stanojlović, oglasila se i prokomentarisala glavne teme koje poslednjih dana uzburkavaju rijaliti. Posebno se osvrnula na sukobe između Jovane Tomić Matore i Anđela Rankovića, dajući svoj pogled na situaciju. ZadrugaOfficial - Njih dvoje imaju sukob još od Elite 7 koji mislim da će trajati zauvek. Nisam ispratila konkretno te neke svađe, ali verujem da se Matora namenski vraća na vezu mene i Anđela kako bi je uopšte bilo u rijalitiju jer