Zemlje se masovno povlače sa Evrovizije 2026. Najavljen bojkot nakon što je Izraelu dozvoljeno učešće na takmičenju

Blic pre 5 sati
Zemlje se masovno povlače sa Evrovizije 2026. Najavljen bojkot nakon što je Izraelu dozvoljeno učešće na takmičenju

Irska i Holandija izrazile su zabrinutost zbog situacije u Gazi i svojih javnih vrednosti Slovenija je takođe najavila bojkot Evrovizije Nakon što je danas dozvoljeno Izraelu da učestvuje na Evroviziji 2026, zemlje su masovno počele da otkazuju učešće na predstojećem takmičenju.

Za sada su od takmičenja zvanično odustale Španija, Irska i Holandija. Mnoge zemlje su najavile bojkot i razmišljaju o svom učešću na Evroviziji 2026. Španski emiter RTVE je najavio prethodno da će se povući sa takmičenja ukoliko Izraelu bude dozvoljeno učešće na Evroviziji 2026. - Upravni odbor RTVE-a se prošlog septembra dogovorio da će se Španija povući iz Eurosonga ako Izrael bude dio njega. Ovo povlačenje također znači da RTVE neće prenositi finale Eurosonga
