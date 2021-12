U Crnoj Gori 420 novoinficiranih koronom, jedna osoba preminula

Slobodna Evropa pre 1 sat

U Crnoj Gori je 420 novoinficiranih korona virusom, a jedan pacijent je preminuo od posljedica epidemije, saopštio je Institut za javno zdravlje (IJZ) 24. decembra.

Trenutno je 2.249 aktivnih slučajeva COVID-19, najviše u Podgorici 971. Od proglašenja epidemije u martu 2020.godine je ukupno registrovano 162.364 slučajeva infekcije, od čega je najviše oboljelih 30.228 među građanima starosne dobi od 30 do 39 godina, zatim onih deceniju starijih, kojih je 26.816. Prema podacima Ministarstva zdravlja, COVID-19 je imalo i 5.447 djece do devet godina, kao i 14.599 onih uzrasta od 10 do 19 godina. IJZ je početkom novembra pozvao